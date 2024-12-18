Завтра, 19 декабря, во всех регионах Украины отключения электроэнергии не планируются, бытовые потребители третий день под ряд проведут со светом. Об этом сообщается в приложении «Киев Цифровой». В то же время официальной информации от компании «Укрэнерго» пока не поступало, пишет издание «НБН».

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Ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому украинцам стоит мониторить информацию на сайте компании или на официальных страницах облэнерго в социальных сетях.

Отметим, что после 12 массированных атак российских захватчиков в стране продолжаются восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры.

Граждан неоднократно призывали в период с 08:00 до 20:00 экономно потреблять электроэнергию, используя несколько мощных электроприборов по очереди.

Напомним, в Институте изучения войны объяснили, почему российские захватчики активизировали атаки на украинскую энергосистему.