Представитель ОТГВ «Харьков» сообщил, что российские захватчики систематически бросают на поле боя не только своих «двухсотых», но и «трехсотых» солдат, информирует издание «НБН» со ссылкой на телеканал «Мы – Украина».

По его словам, россияне пренебрегают жизнями своих бойцов. Романов рассказал, что во «второй армии мира» даже есть специальная инструкция, что в случае ранения солдат должен совершить суицид с помощью оружия, гранаты или любым другим способом.

В то же время, на фронте в последнее время наблюдается обратная ситуация – все больше бойцов российских оккупационных войск добровольно сдаются в плен украинским защитникам. Военнослужащий сообщил, что недавно на Харьковском направлении сразу 8 «освободителей» сдались в плен ВСУ.

Отметим, что обстановка на фронте в Харьковской области остается достаточно сложной. На прошлой неделе в DeepState сообщили, что российские захватчики продвинулись на Купянском направлении, объяснив, почему Силы обороны не могут зачистить плацдарм врага вблизи села Масютовка.