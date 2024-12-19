В пятницу, 20 декабря, энергетики не планируют отключать свет для бытовых потребителей во всех областях Украины, пишет издание «НБН» со ссылкой на приложение «Киев Цифровой».

Генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко на своей Facebook-странице также информирует об отсутствии графиков отключения света на завтра. При этом официальные каналы НЭК «Укрэнерго» о ГПО пока что ничего не сообщают.

Ранее в компании отмечали, что потребление электроэнергии в стране держится на уровне, соответствующем сезонным показателям. Однако после массированных ударов российских оккупантов по энергосистеме необходимость экономного потребления сохраняется.

Граждан призывают использовать несколько мощных электроприборов по очереди в период с 08:00 до 20:00.

Отметим, что ситуация в энергосистеме может измениться. Данные о графиках отключения света украинцы могут найти на сайте компании или на официальных страницах облэнерго в социальных сетях.

Как сообщалось ранее, глава Минэнерго Герман Галущенко назвал стопроцентную гарантию защиты украинских энергетических объектов от разрушений.