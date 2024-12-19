Ночью жители Новошахтинска Ростовской области жаловались на «море взрывов» и автоматные очереди – город атаковали дальнобойные ракеты и беспилотники.

Вскоре после «бавовны» на местном нефтеперерабатывающем заводе начался пожар, что подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, информирует издание «НБН».

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по инфраструктуре и производственных мощностях Новошахтинского НПЗ, который нанесли ВМС, СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны Украины.

В ведомстве объяснили, что это предприятие – единственный нефтеперерабатывающий завод, который работает в регионе и обеспечивает потребности оккупационной армии Путина для войны против Украины. Он производит мазут, печное, судновое и дизельное горючее, прямогонный бензин. Проектная мощность переработки на НПЗ достигает 7,5 миллиона тонн нефти ежегодно.

Напомним, западные журналисты показали, как украинские истребители Су-27 наносят удары по объектам на территории России.