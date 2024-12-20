Глава Херсонской ОВА сообщил, что в ряде Telegram-каналов опубликовали сообщения о том, что в областном центре якобы объявили принудительную эвакуацию. По его словам, эта информация не соответствует действительности, информирует издание «НБН».

Чиновник отметил, что враг пытается использовать утреннюю массированную атаку на город и провальную попытку путинских войск продвинуться в его сторону, чтобы посеять панику в регионе.

Прокудин призвал жителей Херсонщины не верить дезинформации, напомнив, что в случае объявления принудительной эвакуации власти официально сообщат об этом.

В то же время начальник ОВА призвал граждан позаботиться о своей безопасности и о безопасности близких – выехать из региона, который постоянно обстреливают захватчики. Он напомнил, что есть два бесплатных способа эвакуации – поездом или автобусом.

Ранее чиновник сообщил о последствиях удара ВС РФ по Херсону утром 20 декабря.