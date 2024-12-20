Глава Херсонской ОВА сообщил, что в пятницу, 20 декабря, российские захватчики осуществили массированную атаку на областной центр – под ударом врага оказались преимущественно жилые кварталы, информирует издание «НБН».

По его словам, в результате обстрела в городе вспыхнули пожары, по данным спасателей, всего их было 12, возгорания удалось локализовать. Огонь охватил многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили. Чиновник отметил, что благодаря ГСЧС из поврежденных домов деблокировали 3 человек.

Прокудин добавил, что энергетики работают над возвращением света в дома жителей областного центра, частично обесточены потребители в микрорайонах Шуменский, Таврический, Жилищный поселок и Остров города Херсон, Белозерки, Камышан и Чернобаевки.

Начальник городской военной администрации Роман Мрочко заявил, что в результате атаки на город 2 человека погибли, 10 получили ранения.

Напомним, утром 20 декабря армия Путина атаковала ракетами Киев. В Министерстве обороны РФ прокомментировали удар захватчиков по украинской столице.