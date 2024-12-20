В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что сегодня по состоянию на 07:00 уровень потребления электроэнергии был на 1,8% ниже, чем в предыдущий день. Такая тенденция связана с потеплением в большинстве областей страны.

Поэтому энергетики не прогнозируют отключения света на завтра, 21 декабря. Украинцы проведут уже пятый день без ГПО, информирует издание «НБН» со ссылкой на приложение «Киев Цифровой».

В то же время энергетическая система страны продолжает восстанавливаться после российских обстрелов, поэтому необходимость экономного потребления электроэнергии сохраняется, в частности в период с 08:00 до 20:00.

Энергетики продолжают следить за состоянием сетей и реагировать в случае необходимости. Чтобы вовремя получать актуальную информацию о возможных отключениях света, гражданам рекомендуют искать данные на официальных страницах компании «Укрэнерго» либо облэнерго.

Как сообщалось, эксперт спрогнозировал, сколько лет потребуется на восстановление украинской энергетической системы.