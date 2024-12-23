Российские оккупанты начали использовать солдат КНДР в штурмах позиций ВСУ на фронте в Курской области. Однако, как пишет издание LIGA.net, ссылаясь на источник в ГУР МОУ, главная угроза для Сил обороны Украины – не пехота, а северокорейская артиллерия, информирует «НБН».

По словам собеседника журналистов, речь идет о САУ М-1989 Koksan. Пхеньян везет эти самоходные артиллерийские установки, чтобы их использовали не бойцы КНДР, а российские захватчики. Северокорейские солдаты нужны армии Путина в качестве «пушечного мяса».

Переданные Пхеньяном САУ россияне применяют для обстрелов прифронтовых населенных пунктов, а также для нанесения ударов на поле боя.

При этом Москва вооружила северокорейскую пехоту автоматами АК-12, пулеметами, снайперскими винтовками, ручными противотанковыми гранатометами и ПТРК «Феникс». По данным украинской военной разведки, «особые буряты» жалуются на нехватку снарядов к РПГ.

Напомним, руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал о штурмах ВС РФ на фронте в Курской области с использованием бойцов КНДР.