Сегодня, 24 декабря, день ангела у Евгении, Клавдии, Агафьи, Сергея, Артема и Николая. «НБН» раскрывает тайну некоторых из этих имен:

Евгения (с древнегреческого «благородная») с раннего возраста проявляет себя как творческая личность, с возрастом ее характер не меняется. Она тихая, спокойная, трудолюбивая, старательная, ответственная, всегда добивается поставленной цели.

Обладательница этого имени очень влюбчива, при этом требовательна в выборе мужа. Часто она ищет свой идеал, достаточно серьезно относится к браку. Своего избранника она окружит любовью и вниманием, будет заботливой мамой.

Имя Клавдия имеет римские корни, оно произошло от родового имени Claudius, что в переводе означает «хромой». Согласно римской мифологии, бог Вулкан страдал хромотой.

Эта женщина имеет спокойный нрав, она бесхитростная, доброжелательная, искренняя. Не любит рутинную работу, а также ту, которая требует от нее сделок с совестью, кроме того, ей нужно дело, которое будет приносить доход.

Дома она – отличная хозяйка. Клавдии удается создать в семье атмосферу дружбы и взаимопонимания. Хорошая мама, к которой дети будут обращаться за советом, даже когда вырастут.

В этот день нельзя гадать, выполнять тяжелую работу, заниматься рукоделием, одалживать деньги, вспоминать старые ссоры и обиды, ссориться с родными, выяснять отношения с соседями, есть пищу животного происхождения, пить алкоголь, отказывать кому-то в помощи.

Также не следует проводить Сочельник наедине или приглашать друзей – это время для семьи. Во время праздничного ужина не стоит громко разговаривать. Кроме того, нельзя надевать одежду темных цветов, особенно черную.

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