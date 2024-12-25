Городской глава на своей Facebook-странице сообщил, что после утреннего обстрела со стороны России в левобережной части Днепра остаются определенные проблемы с теплоснабжением, на данный момент без отопления 65 домов. Службы и необходимые специалисты делают все, что нужно для устранения последствий атаки оккупантов.

По его словам, в то же время газ, вода и электроэнергия подаются горожанам, информирует издание «НБН».

Филатов рассказал, что власти вынуждены эвакуировать одну из больниц, где находится более 100 пациентов – их распределят в другие медицинские учреждения областного центра.

Ранее начальник областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что в результате удара ВС РФ по городу повреждены, жилые дома, инфраструктура и административное здание. Также россияне в регионе атаковали энергообъекты, погиб человек.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на утренний массированный удар армии Путина ракетами и дронами по нашей стране.