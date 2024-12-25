В пресс-службе НЭК «Укрэнерго» заявили, что завтра, 26 декабря, в Украине графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать с 8 утра до 5 вечера – полторы очереди отключений, с 5 вечера до 9 вечера – одна очередь.

В сообщении сказано, что также для промышленности и бизнеса с 7 утра до 10 вечера будут применяться графики ограничения мощности, информирует издание «НБН».

В компании напомнили, что временное усиление ограничений связано с сегодняшней атакой российских захватчиков на страну с применением ракет и беспилотников. Энергетики делают все, чтобы как можно скорее поврежденное ударами оккупантов оборудование функционировало.

Отметим, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться, поэтому украинцам необходимо проверять информацию о графиках в своем регионе на сайте или официальных страницах облэнерго в социальных сетях. Также граждан просят экономно потреблять электричество, когда появляется свет.

Напомним, что после утренней атаки в левобережной части города Днепр возникли определенные проблемы с теплоснабжением.