В пресс-службе НЭК «Укрэнерго» сообщили, что в пятницу, 27 декабря, продолжат действовать плановые графики для бытовых потребителей – с 8 утра до 5 вечера будет половина очереди отключений света.

В этот же промежуток времени для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности, информирует издание «НБН».

Отметим, что временные ограничения ввели во всех регионах Украины в связи с масштабной атакой российских оккупантов на объекты энергетической системы 25 декабря.

В компании заверили, что энергетики работают над тем, чтобы поврежденное вражескими ударами оборудование как можно скорее вернулось в работу.

Несмотря на ослабление режима ограничений, объемы отключений света и время их действия могут меняться, поэтому гражданам стоит мониторить актуальную информацию о графиках на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Жители столицы могут найти информацию по ГПО на сайте ДТЭК Киевские электросети, бытовые потребители в области – на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Фото – dtek-kem.com.ua

Фото – dtek-kem.com.ua

Фото – dtek-kem.com.ua

Фото – dtek-kem.com.ua

Напомним, журналисты узнали, когда в Украине стабилизируется ситуация с энергоснабжением после массированной атаки оккупантов на Рождество.