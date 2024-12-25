Как информирует «НБН» со ссылкой на источники «РБК-Украина», кризисная ситуация с обеспечением энергией в Украине начала постепенно нормализоваться, и в течение ближайших часов, судя по всему, такая динамика сохранится.

В соответствии с данными источников, подобное развитие событий подтверждается пересмотром графиков отключений электроэнергии в сторону сокращения периодов обесточивания со второй половины среды.

В частности, на сейчас не прекращается ведения работ, направленных на увеличение энергогенерации, прежде всего, посредством расширения поставок ресурса атомными электростанциями, что подтвердил собеседник «РБК-Украина»:

Таким образом, ситуация будет улучшаться.

Впрочем, энергетики добавили — оперативного и полноценного аннулирования графиков отключения света избежать вряд ли удастся в краткосрочной перспективе.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в «Укрэнерго» объясняли, как будут действовать ограничения энергоснабжения 25 декабря.