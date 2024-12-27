На субботу, 28 декабря, графики отключений света не прогнозируются, в НЭК «Укрэнерго» не сообщают о применении графиков для бытовых потребителей во всех регионах страны, информирует издание «НБН».

Утром в компании напомнили, что украинская энергетическая система продолжает восстанавливаться после 13-ти массированных атак, которые российские захватчики осуществили на объекты критической инфраструктуры на протяжении этого года. Последний масштабный обстрел оккупанты осуществили в среду, 25 декабря.

В связи с этим энергетики призывают граждан экономно потреблять энергию и не использовать одновременно несколько энергоемких приборов.

Поскольку на энергообъектах продолжаются аварийно-восстановительные работы, ситуация в системе меняется, поэтому украинцам рекомендуют отслеживать актуальную информацию на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Напомним, энергетики рассказали бытовым потребителям, в каких случаях необходимо срочно отремонтировать счетчик.