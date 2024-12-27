Командующий НГУ в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил, что небо над нашей страной защищают более 900 огневых групп Национальной гвардии, из них около 500 – мобильные, остальные – стационарные, информирует издание «НБН».

По его словам, если поставки оружия, техники и снарядов в ВСУ продолжатся, все огневые группы станут мобильными. Бригадный генерал раскрыл, что силы противовоздушной обороны получили от США «первые машины с интересным оборудованием». Сейчас защитники испытывают эту систему и передадут ее в учебные центры.

Военачальник добавил, что союзники Киева также помогают Силам обороны с радарами для дальнего обнаружения дронов-камикадзе «Шахед», чтобы сбивать эти БПЛА.

Пивненко отметил, что качество работы огневых групп растет, соответственно улучшается защита объектов инфраструктуры. В Нацгвардии готовят и оснащают своих бойцов, которые противодействуют ракетам и беспилотникам врага.

Как сообщалось, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что наша страна готова производить системы ПВО и дальнобойное оружие по западным лицензиям.