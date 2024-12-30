Аналитики проекта UA War Infographics показали, как изменилась карта боевых действий за этот год – под контролем государства-террориста оказалась украинская территория, равная трем площадям столицы нашей страны.

По данным экспертов, в течение этого года оккупационная армия Путина захватила 2 800 квадратных километров украинской территории, информирует издание «НБН».

Фото – t.me/uawarinfographics

В частности, в ноябре «вторая армия мира» захватила 702,1 километров квадратных – в почти 5 раз больше территории нашего государства, чем за весь предыдущий год. Успехи российских войск связаны с дефицитом личного состава, оружия и техники в Силах обороны. Также захватчики осенью существенно продвинулись на фронте благодаря новой тактике – применению мотоциклов и багги для быстро передвижения.

Как сообщалось, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе онлайн-совещания назвал потери армии государства-террориста после активизации наступления в этом году.