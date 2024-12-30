В приложении «Киев Цифровой» сообщается, что завтра, 31 декабря, ограничения не планируются – электроэнергии достаточно, поэтому киевляне и гости столицы будут встречать Новый год со светом, информирует издание «НБН».

Отметим, что ситуация в энергетической системе в любой момент может измениться, учитывая, что 25 декабря российские оккупационные войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры. Чтобы получать актуальную информацию о возможных отключениях света, украинцам нужно проверять сообщения на официальных ресурсах облэнерго.

Бытовые потребители в столице могут найти данные об ограничениях на сайте ДТЭК Киевские электросети, а жители области – на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Энергетики призывают граждан потреблять электроэнергию экономно, чтобы предотвратить перегрузку сетей, в частности, не включать одновременно несколько энергоемких приборов.

Как сообщалось, эксперты спрогнозировали, как прекращение поставок электричества Словакией отразится на энергообеспечении Украины.