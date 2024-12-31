Главный разведчик страны в эфире национального телемарафона сообщил, что Украина побеждает агрессивное государство в войне БПЛА. Однако российские захватчики начали массово использовать беспилотники с кабелем, который называют оптоволокном.

По словам генерала, особенность таких БПЛА в том, что их невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому они стали огромной проблемой для Сил обороны,информирует издание «НБН».

Военачальник назвал такие вражеские беспилотники «ноу-хау» и «трендом 2024 года». Буданов сообщил, что в следующем году Украина будет работать над поиском технологического решения для противодействия таким дронам, которые оккупационная армия Путина использует в большом количестве.

Как сообщалось, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал, какое расстояние до цели способны преодолевать украинские ударные беспилотники.