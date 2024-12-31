Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что ночью регион атаковали беспилотники. По версии путинского чиновника, в городе Ярцево на территории нефтебазы упали обломки БПЛА, вследствие чего произошел разлив топлива и начался пожар.

В Сети публикуют кадры возгорания на объекте, информирует издание «НБН».

Фото – t.me/astrapress

Глава региона утверждает, что возгорание не представляет угрозу для жилых объектов. Он уточнил, что силы противовоздушной обороны РФ над территорией области якобы сбили 10 дронов.

В Министерстве обороны страны-агрессора пожаловались, что ночью Краснодарский край, Брянская, Смоленская, Тверская, Курская, Калужская, Ростовская области и временно захваченный Крымский полуостров подверглись массированной атаке беспилотников. ПВО «второй армии мира» якобы уничтожила 68 БПЛА.

Как сообщалось, спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, какое расстояние до цели способны преодолевать отечественные дроны-камикадзе.