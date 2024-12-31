В приложении «Киев Цифровой» сообщается, что ситуация в энергетической системе позволяет не отключать электричество во всех регионах страны. В частности, Новый год со светом будут встречать жители столицы и Киевской области, информирует издание «НБН».

В НЭК «Укрэнерго» напомнили, что в течение года российские захватчики осуществили 13 массированных атак на энергетику нашей страны. Оккупанты хотели погрузить Украину во тьму, но она выстояла и стала сильнее.

В новогоднюю ночь сотни сотрудников компании находятся на рабочих местах: ремонтники продолжают восстанавливать поврежденное вражескими ударами оборудование, а диспетчеры внимательно следят, чтобы в энергосистеме был баланс.

Отметим, что актуальную информацию об отключениях света киевляне могут найти на сайте ДТЭК Киевские электросети, а жители области – на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, что Словакия может прекратить поставки электричества в Украину. Эксперты спрогнозировали, как такой шаг Братиславы отразится на энергообеспечении нашей страны.