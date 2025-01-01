В четверг, 2 января, отключения света во всех регионах Украины, в частности в столице и Киевской области не планируются, электроэнергии достаточно, о чем сообщается в приложении «Киев Цифровой», пишет издание «НБН».

Сегодня утром в НЭК «Укрэнерго» напомнили, что после 13 массированных атак ВС РФ на объекты энергетической инфраструктуры в прошлом году продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В первый день нового года потребление электроэнергии держалось на уровне выходного дня в связи со снижением активности работы промышленности и бизнеса, а также повышением температуры воздуха и солнечной погодой в большинстве регионов страны.

Однако завтра ситуация в энергетической системе может измениться, поэтому энергетики призывают украинцев следить за сообщениями от компании на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Жители столицы могут найти данные о плановых и аварийных отключениях света на сайте ДТЭК Киевские электросети. Бытовым потребителям на Киевщине нужно мониторить сообщения на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, эксперт рассказал, как повышение тарифа на распределение газа отразится на стоимости товаров и услуг в Украине.