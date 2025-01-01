Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, опубликованный на YouTube-канале Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в минувшем году доходы национального оператора газотранспортной системы страны составляли 85 процентов от перераспределения российского газа.

Как стало известно, платежами внутренних потребителей Украины перекрывалось лишь 15 процентов поставок данного ресурса, и потому со среды, 1 января, бизнес-сектор и промышленные предприятия обязаны будут отчислять за процесс транспортировки 1 000 кубометров «голубого топлива» уже не 124,16 гривны, а 501,97 гривны.

Исходя из слов исполнительного директора «Ассоциации газодобывающих компаний Украины» Артема Петренко, негативное влияние пересмотра тарификации транспортировки газа в большую сторону, затронет и обычных потребителей, то есть население, так как спровоцирует подорожание не только «голубого топлива», но и ряда товаров и услуг в несколько раз.

Ранее наш информационный портал писал о том, что аналитики перечисляли причины снижения цен на картофель в конце декабря.