В пресс-службе Главного управления разведки МОУ заявили, что бойцы из Северной Кореи привлекались россиянами к боевым действиям 31 декабря и 1 января, информирует издание «НБН».

У Буданова уточнили, что на протяжении этих двух дней военное руководство РФ перебросило войска Пхеньяна на передовую в приграничном регионе страны-агрессора для усиления позиций и восполнения потерь.

Украинская разведка сообщила, что командиры рот, отделений, взводов российской армии в отчетах для руководства указывают неправдивые данные о потерях подразделений ВС Северной Кореи.

В то же время солдат КНДР постоянно «обрабатывают» пропагандой об их «большом значении» в войне против Украины, однако рассказы россиян не поднимают боевой дух корейцев. Известно, что в новогоднюю ночь они злоупотребляли алкоголем, в том числе и бойцы, которых оккупанты задействуют в боях.

Напомним, в ЦПД рассказали о российской тактике атак в Курской области с использованием подразделений КНДР.