Галущенко в эфире национального телемарафона заявил, что 2024 год стал самым сложным для энергетической системы нашей страны, которая до сих пор восстанавливается после 13-ти массированных прошлогодних атак ВС РФ, информирует издание «НБН».

По словам чиновника, если в 2022-м и 2023-м оккупационная армия Путина начинала наносить удары по энергетическим объектам с октября, то в прошлом году российские захватчики стали обстреливать эту инфраструктуру гораздо заранее – с марта.

Руководитель Минэнерго уточнил, что в результате этих атак разрушения были более масштабные, чем в предыдущие годы полномасштабной войны. Кроме того, изменился характер обстрелов, их сложность и оружие, которое применяют войска страны-агрессора.

Напомним, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо угрожал прекратить поставки электричества в Украину, если Киев остановит транспортировку газа из РФ. Эксперты спрогнозировали, как такой шаг Братиславы отразится на энергообеспечении нашей страны.