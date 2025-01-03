В приложении «Киев Цифровой» сообщается, что в субботу, 4 января, бытовым потребителям в Киеве и области отключать свет не будут, информирует издание «НБН».

Утром в НЭК «Укрэнерго» рассказали, что сегодня уровень потребления электроэнергии в стране возрос в связи со снижением температуры и облачной погодой в большинстве областей, что снизило эффективность работы домашних СЭС.

В компании напомнили, что на энергетических объектах продолжаются аварийно-восстановительные работы – в прошлом году оккупационная армия Российской Федерации осуществила 13 масштабных атак на энергетику нашей страны.

Украинцам стоит регулярно проверять актуальную информацию о возможных плановых или аварийных отключениях света. Данные по ГПО для бытовых потребителей в столице размещают на сайте ДТЭК Киевские электросети, а для жителей Киевщины графики публикуют на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, глава Минэнерго Герман Галущенко оценил последствия прошлогодних атак ВС РФ на украинскую энергетическую систему.