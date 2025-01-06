Энергетики через приложение «Киев Цифровой» сообщили, что НЭК «Укрэнерго» на завтра не планирует вводить графики отключения электричества. Украинцы седьмой день нового года проведут со светом, информирует издание «НБН».

Утром 6 января в компании рассказали, что сегодня потребление электроэнергии, по состоянию на 09:30, было на 5,6% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день – в пятницу, 3 января, в связи со снижением температуры в большинстве областей страны.

Также в «Укрэнерго» напомнили, что в прошлом году энергетическая система пострадала от 13 массированных атак ВС РФ, сейчас на объектах критической инфраструктуры продолжаются аварийно-восстановительные работы. По этой причине ситуация с отключениями света может меняться.

Актуальную информацию о плановых или аварийных графиках киевляне могут найти на портале ДТЭК Киевские электросети, а жители Киевской области – на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, министр энергетики Герман Галущенко высказался о последствиях ударов российских оккупантов по энергообъектах в прошлом году.