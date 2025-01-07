Во вторник, 7 января, день ангела у Василия, Афанасия, Ивана и Яна. Мальчика, рожденного сегодня, можно назвать одним из этих имен. «НБН» раскрывает значение некоторых из них:

Василий (с древнегреческого «царь» или «царственный») – приятный в общении мужчина, которому легко находить общий язык со всеми, он способен проявлять дружелюбие даже к тем, кто ему не нравится.

В отношениях обладатель этого имени ставит на первый план искренние чувства, верность, поддержку и честность. Довольно долго выбирает себе жену, для которой станет каменной стеной от жизненных проблем.

Афанасий (с древнегреческого «бессмертный») – спокойный, добрый, мягкий мужчина, который не всегда бывает уверен в себе и своих силах. Всегда готов бескорыстно помочь людям, обиды долго не помнит.

Обладатель этого имени любит семью, берет на себя часть домашних забот, уделяет детям много внимания, воспитывает их с любовью.

Согласно народным верованиям украинцев, в этот день, чтобы избежать болезней и проблем в своей жизни, не стоит ругаться, злословить, обижаться, начинать конфликты. Также сегодня запрещено принимать подарки, заниматься домашними делами, поднимать что-то с земли, ходить за водой, стирать одежду, употреблять алкоголь, а также оскорблять скот и домашнюю птицу.

Кроме того, наши предки считали, что если 7 января увидеть в доме мышь – следует ожидать пополнения в семье.

Ранее мы раскрывали значение имен Иван и Ян.