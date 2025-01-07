В отчете разведки Великобритании сообщается, что декабря 2024 года стал самым дорогостоящим месяцем войны для ВС РФ – по данным Генерального штаба ВСУ, армия Путина потеряла 48 670 оккупантов ранеными и убитыми.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х (бывший Twitter).

Отмечается, что в прошлом году страна-агрессор на войне потеряла 429 660 «двухсотыми» и «трехсотыми». В 2023 году потери россиян составляли 252 940 захватчиков. Всего с начала войны РФ лишилась более 790 000 бойцов.

Британская разведка пишет, что 19 декабря 2024 года был зафиксирован новый рекорд войны – россияне потеряли 2200 солдат за день. В этот месяц ВС РФ достигли нового месячного максимума.

В ведомстве прогнозируют, что «вторая армия мира» продолжит нести большие потери в этом месяце из-за продолжающихся пехотных атак на нескольких направлениях фронта.

Ранее количество потерь российских войск за прошлый год назвали в Институте изучения войны.