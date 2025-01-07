На днях местные паблики распространили кадры с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала «хлопки» в Курске 5 января. В тот день россияне жаловались на удар беспилотников по городу.

Глава ЦПД в своем Telegram-канале опубликовал соответствующее видео и сообщил, что в областном центре страны-агрессора был атакован важный военный объект, информирует издание «НБН».

При этом Коваленко не стал сообщать подробности удара и называть объект, который стал целью для украинских вооруженных сил. Также не комментировали обстрел Курска в Генеральном штабе ВСУ или Министерстве обороны Украины.

Напомним, что 2 января «бавовна» в Курске посетила дом культуры, в Сети обнародовали фотографии разрушений. Как выяснилось, в здании базировались бойцы 810-й бригады армии Российской Федерации. Известно, что захватчики вследствие прилета ракеты понесли потери.