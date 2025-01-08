Издание «ВВС Русская служба» пишет, что на протяжении прошлого года НПЗ, нефтебазы и другие топливные объекты россиян, расположенные на временно оккупированных украинских территориях и в РФ, как минимум 81 раз подвергались атакам.

Журналисты уточнили, что чаще всего удары наносились по нефтяным объектам на юге государства-террориста, информирует «НБН».

В материале отмечается, что частота атак на топливные объекты страны-агрессора заметно снизилась во второй половине прошлого года, особенно в сентябре и октябре.

СМИ пишет, что на протяжении последних 12 месяцев как минимум 31 раз были атакованы нефтеперерабатывающие заводы россиян – некоторым предприятиям потребовался длительный ремонт.

Журналисты обратили внимание на то, что в течение 2024 года стратегия нанесения ударов по нефтяной инфраструктуре на ВОТ и на территории РФ изменилась. Ранее целью атак были НПЗ, однако с весны фокус сместился на объекты, которые оккупанты используют для обеспечения работы военной техники.

Как сообщалось, разведка Великобритании назвала самый дорогостоящий месяц войны для «второй армии мира».