Глава ОВА рассказал, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовился к наступлению на Запорожье. Однако лидер россиян отказался от соответствующих планов, по мнению Федорова, благодаря хорошей подготовке Сил обороны к вражеским атакам, информирует издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Чиновник рассказал, что власти Запорожской области совместно с военнослужащими строят многоэшелонированную оборону в регионе, которая отхватывает не только рубежи линии фронта, но и круговую оборону городов Запорожье, Гуляйполе, Орехов, Вольнянск и поселка Камышеваха.

Руководиель администрации добавил, что руководство области и военные делают все, чтобы защитить регион бетонными конструкциями в фортификационных сооружениях.

Отметим, информация о подготовке наступления армии Путина на Запорожскую область начала распространяться осенью 2024 года. Тогда же сообщалось об угрозе непосредственно для областного центра.

Ранее в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ сообщили о ситуации на Харьковском направлении.