Глава ЦПД заявил, что существенное ослабление экономики Российской Федерации способно повлиять на ее возможность вести боевые действия в нашей стране. В частности, по его словам, нужно достичь критического показателя в российском нефтегазовом секторе, информирует издание «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Коваленко напомнил, что Москва настроена сохранить боеспособность РФ в течение этого года, а в целом она делает ставку на то, что будет воевать против Украины до 2027-го. Если россияне не смогут производить и перегружать определенное количество «черного золота», это серьезно повлияет на агрессивные планы Кремля.

Лейтенант отметил, что хребет экономики РФ в обход санкций – «теневой флот» государства-террориста. Активные военные и санкционные действия, направленные на российскую инфраструктуру ликвидируют его способности обеспечивать экономику агрессивной страны.

При таком сценарии Москва не сможет вести интенсивные боевые действия, однако неизвестно, откажется ли путинский режим от продолжения войны.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский перечислил ключевые вызовы для нашей страны в войне с РФ.