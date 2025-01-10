Согласно новому церковному календарю, в пятницу, 10 января, день ангела у Анатолия, Григория, Арсения, Петра, Макара и Павла. «НБН» рассказывает о значении некоторых из этих имен:

Анатолий (с древнегреческого «восток», «восход солнца») имеет хорошее чувство юмора при некотором озорстве, которое у него остается с детства. У этого мужчины поведение зависит от настроения, в чем заключается сложность коммуникации с ним.

Обладатель этого имени достигает успеха благодаря упорству и крепкой воле, выбирает профессию, которая будет требовать живого мышления и выдержки. Анатолий нравится противоположному полу, ищет эффектную девушку с впечатляющей внешностью.

Арсений (с древнегреческого «мужской», «мужественный») не любит быть на виду, однако стремится построить успешную карьеру, часто его профессиональная деятельность связана с умением хорошо говорить.

В отношениях этот мужчина апатичен, часто не он выбирает себе жену, а она является инициатором брака и становится лидером в семье.

В этот день, согласно верованиям наших предков, запрещено злословить, плохо думать о других, гадать на будущее, без серьезных причин жаловаться на здоровье, бездельничать.

Кроме того, сегодня не стоит выносить из дома мусор или пепел – можете «выбросить» свое счастье. Также нельзя смахивать со стола крошки, выбрасывать их – можете навлечь на себя болезни и беды, поэтому крошки отдавали птицам.

Ранее мы раскрывали значение имен Павел, Филипп и Захар.