В приложении «Киев Цифровой» сообщается, что в Киеве и области в субботу, 11 января, отключения света не прогнозируются, благодаря стабильной ситуации в энергетической системе, информирует «НБН».

В НЭК «Укрэнерго» напомнили, что энергетики работают над восстановлением оборудования, которое было повреждено в результате российских атак, а также заменяют уничтоженное. Поэтому украинцев призывают экономно потреблять электрику, в частности в период с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

В случае, если работа энергосистемы будет нарушена, вследствие дефицита мощности появится необходимость введения плановых или аварийных отключений света.

Бытовые потребители в столице могут найти актуальные графики на портале ДТЭК Киевские электросети, а на Киевщине – на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал, сколько подстанций «Укрэнерго» имеют усиленную защиту от атак оккупантов.