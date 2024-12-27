Как информирует «НБН» со ссылкой на топ-10, опубликованный американским международным кабельным спортивным каналом ESPN, воскресный триумф Усика заставил экспертов пересмотреть список лучших боксеров.
В частности, список P4P по версии ESPN выглядит нижеуказанным образом:
- первое место, предсказуемо, досталось непобежденному украинцу Александру Усику (единственный в «хевивейте»);
- второе — американцу Теренсу Кроуфорду;
- третье — японцу Наое Иноуэ;
- четвертое — россиянину/канадцу Артуру Бетербиеву;
- пятое — мексиканцу Саулю Альваресу;
- шестое — россиянину, являющемуся гражданином Кыргызстана Дмитрию Биволу;
- седьмое — американцу Джесси Родригесу;
- восьмое — американцу Джервонте Дэвису;
- девятое — американцу Шакуру Стивенсону;
- десятое — японцу Дзунто Накатани.
Ранее наш информационный портал писал о том, что известный тренер Розье объяснял, почему Фьюри лучше задуматься о завершении боксерской карьеры.
Добавить комментарий