Как информирует «НБН» со ссылкой на топ-10, опубликованный американским международным кабельным спортивным каналом ESPN, воскресный триумф Усика заставил экспертов пересмотреть список лучших боксеров.

В частности, список P4P по версии ESPN выглядит нижеуказанным образом:

первое место, предсказуемо, досталось непобежденному украинцу Александру Усику (единственный в «хевивейте»);

второе — американцу Теренсу Кроуфорду;

третье — японцу Наое Иноуэ;

четвертое — россиянину/канадцу Артуру Бетербиеву;

пятое — мексиканцу Саулю Альваресу;

шестое — россиянину, являющемуся гражданином Кыргызстана Дмитрию Биволу;

седьмое — американцу Джесси Родригесу;

восьмое — американцу Джервонте Дэвису;

девятое — американцу Шакуру Стивенсону;

десятое — японцу Дзунто Накатани.

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