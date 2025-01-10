В материале британского издания The Times описывается столкновение защитников с солдатами КНДР в ближнем бою в селе Махновка Курской области, о котором рассказал боец на позывной «Леопард» из 33-го отдельного штурмового батальона.

По его словам, военные северокорейской армии используют «тактику самопожертвования», пишет «НБН».

Бойцы Пхеньяна прорываются через минные поля без саперной техники, прибегая к «стратегии мясорубки»: солдаты идут в ряд за 3-4 метра друг от друга, если кто-то из них подрывается, их забирают санитары. При этом выжившие продолжают движение вперед.

Украинский боец обратил внимание на то, что пока солдаты Пхеньяна не применяют БПЛА, однако, вероятно, они будут учиться использованию дронов на фронте.

«Леопард» отметил хорошую подготовку и выносливость северокорейских военных. При этом без российского проводника они не ориентируются на местности, и в случае его захвата в плен пытаются убежать или биться насмерть.

Силы обороны выбили врага из села, после чего оккупанты пытались скрыться в лесу, где их обнаружил БПЛА. Защитники ликвидировали их, забросав гранатами. За два дня «Леопард» насчитал 120 «двухсотых» солдат КНДР.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский назвал потери северокорейских войск в войне против нашей страны.