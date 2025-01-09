Украинский лидер в ходе выступления на встрече в формате «Рамштайн» сообщил, что потери войск из КНДР, которые участвуют в боевых действиях в рядах российских захватчиков, на сегодня составляют 4000 солдат, информирует издание «НБН».

По словам главы государства, кремлевский диктатор не просто сохранил свои инвестиции в агрессию, а удвоил их, в частности благодаря северокорейской живой силе.

Зеленский отметил, что Пхеньян изучает современные методы ведения боевых действий, поэтому предоставляет Москве солдат. Однако руководство Северной Кореи не ценит своих людей, в связи с чем войска КНДР несут большие потери на фронте.

Отметим, что в прошлом месяце руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко рассказывал, как российские захватчики на поле боя в Курской области проводят атаки с использованием северокорейских бойцов. Глава ЦПД объяснил, почему тактика оккупантов сопровождается большими потерями для солдат КНДР.