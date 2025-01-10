Известный языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке объяснил разницу между похожими словами «воєнний» и «військовий», использование которых часто вызывает путаницу.

По словам эксперта, нужно обратить внимание на корень этих прилагательных, информирует издание «НБН».

Слово «воєнний» имеет тот же корень, что и существительное «війна», следовательно оно будет использоваться для описания всего, что напрямую связано с войной: воєнний конфлікт, воєнне вторгнення, воєнний стан, воєнна доктрина, воєнна провокація и т.д.

Авраменко добавил, что прилагательное «військовий» используется для обозначения всего, что касается войска или военнослужащего: військовий шпиталь, військовий квиток, військовий аеродром, військовий шпиталь, військовий призов, військове спорядження, військовий рапорт, військовий кореспондент, військова частина и т.д.

Отметим, что есть слова, с которыми уместно употреблять оба прилагательных, например: воєнний/військовий блок, воєнний/військовий суд, воєнна/військова історія, воєнна/військова диктатура, воєнна/військова тактика, воєнна/військова стратегія, воєнні/військові цілі и т.д.

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