Утром в НЭК «Укрэнерго» сообщили, что в стране возросло потребление электроэнергии в связи со снижением температуры. Однако энергетики во вторник, 14 января, не планируют вводить графики отключений света, о чем заявили через приложение «Киев Цифровой», пишет издание «НБН».

Сегодня на Житомирщине применяли аварийные отключения в связи с последствиями ночной атаки, кроме того, в компании напомнили, что ситуация в энергетической системе может меняться в связи с аварийно-восстановительными работами на энергообъектах после прошлогодних массированных обстрелов.

Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию с 8 утра до 19 вечера и не использовать одновременно несколько энергоемких приборов в этот период.

Напомним, что киевляне могут найти актуальную информацию о возможных ограничениях на сайте ДТЭК Киевские электросети, а жители региона – на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Ранее эксперт ответил, хватит ли Украине газа для обеспечения населения после остановки транзита российского «голубого топлива».