Представитель ГУР МОУ в комментарии «Радио Свобода» рассказал, что сейчас с пленными солдатами КНДР работают специалисты, которые знают особенности Северной Кореи. Разведка хочет получить от этих бойцов нужную информацию и изучить вопрос того, намерен ли Пхеньян в дальнейшем отправлять свой военный контингент в РФ для участия в войне.

По его словам, взятие в плен северокорейских военных – правильный для Украины прецедент, который она использует в своих интересах, информирует издание «НБН».

Ерин отметил, что сам факт присутствия бойцов КНДР в Курской области не является критичным, однако он оказывает влияние на ход боевых действий. Как правило, военное командование РФ задействует переданную Пхеньяном живую силу в штурмах или других операциях как «пушечное мясо». Северокорейских солдат используют в составе подразделений ВДВ или морской пехоты.

Напомним, украинский военнослужащий рассказал британскому СМИ, как бойцы армии КНДР воюют на фронте в Курской области.