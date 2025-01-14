Корреспондент британского издания The Guardian в своем материале отмечает, что захват двух солдат КНДР украинскими военными в российском приграничном регионе стал уникальным моментом в войне РФ против Украины, информирует «НБН».

По его словам, подтверждения факта участия иностранных войск в боевых действиях на стороне РФ стало очень важным для международного сообщества и его решений в контексте предоставления помощи украинцам. Хардинг назвал захват северокорейских бойцов в плен большим успехом Киева, поскольку Москва и Пхеньян утверждают, что солдаты КНДР не участвуют в войне.

Журналист отметил, что власти Украины надеются, что такой успех ВСУ станет стимулом для увеличения поддержки со стороны западных государств и подтолкнет эти страны послать северокорейскому руководству важный сигнал о последствиях поддержки России.

Напомним, в ГУР МОУ намекнули, какая судьба ожидает бойцов КНДР, захваченных в плен в Курской области.