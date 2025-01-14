В приложении «Киев Цифровой» сообщается, что отключения электроэнергии для бизнеса и бытовых потребителей в столице и регионе на среду, 14 января не прогнозируются, сообщает издание «НБН».

Сегодня утром в НЭК «Укрэнерго» рассказали, что в стране снизилось потребление света в связи с солнечной погодой и более высокой производительностью бытовых СЭС.

Однако гражданам все же необходимо продолжать экономно потреблять свет с 08:00 до 20:00 и не использовать одновременно несколько мощных электроприборов, поскольку на энергообъектах продолжается ремонт поврежденного и замена разрушенного оборудования.

Учитывая, что ситуация в энергосистеме может резко измениться, жителям Киевщины необходимо отслеживать сообщения относительно возможных ограничений: для столицы – на портале ДТЭК Киевские электросети, для региона – на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Напомним, эксперт перечислил факторы, которые в ближайшем будущем спровоцируют дефицит кадров на украинском рынке труда.