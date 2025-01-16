В четверг, 16 января, день ангела у Неонилы, Ивана, Яна, Петра, Симона и Максима. Ребенку, рожденному в этот день, можно выбрать одно из этих имен. «НБН» раскрывает тайну некоторых из них:

Неонила (с древнегреческого «обновленная», «омолаживающая») – деловитая, принципиальная, хитрая, смекалистая женщина, которая умеет хорошо приспосабливаться.

Обычно не стремиться к карьерному росту, а посвящает себя домашнему очагу и семье, поэтому будет искать партнера, который бы разделял ее взгляды. Неонила будет счастлива, если ее муж возьмет на себя финансовые заботы. Не любит заводить интрижки и короткие романы.

Иван (с древнееврейского «помилованный Богом) – независимый, сильный, волевой мужчина, который никогда и никому не подчиняется. Ему будет тяжело на любой работе из-за неспособности четко выполнять задачи, однако он может достичь успехов в карьере, если пересилит себя, воспитав усидчивость и трудолюбие.

Обладатель этого имени популярен среди женщин, но редко обращает на это внимание, не растрачивает себя на случайные связи. Для Ивана брак – серьезный шаг, и он будет готов на все ради семьи.

У наших предков в этот день было немало запретов, чтобы не навлечь в свою жизнь болезни и беды. Сегодня, согласно народным верованиям, нельзя: брать в руки острые предметы, выносить мусор после заката, стирать белье, разжигать огонь и обижать животных.

Ранее мы раскрывали значение имен Илона, Елена и Прохор.