Военный эксперт рассказал, что ударные оперативно-тактические группировки ВС РФ на Покровском и Новопавловском направлениях очень медленно «ползут» вперед. Соответствующее продвижение врага сопровождается большими потерями, информирует издание «НБН» со ссылкой на «Фокус».

По его словам, командование армии Путина поставило перед захватчиками на этих направлениях две задачи: глубоко охватить Покровск с юга и юго-запада, а также заставить Силы обороны отойти из «остатков Кураховского выступа».

Машовец отметил, что рано или поздно россияне осуществят замысел своего военного руководства – окружить Покровск, однако сейчас сложно сказать, какие именно действия на этом участке фронта они будут предпринимать.

Очевидно, что врагу необходимо перегруппировать дополнительные силы и подразделения, которые уже развернуты, а также доукомплектовать эти формирования личным составом, техникой и оружием.

На все это оккупантам понадобится время, в связи с чем им придется снизить интенсивность действий на двух направлениях, поскольку руководство ВС РФ еще не научилось «из воздуха» доставать новые подразделения и добавлять их в состав существующих.

Ранее экс-сотрудник СБУ оценил, могут ли войска Путина окружить Покровск.