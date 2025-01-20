В понедельник, 20 января, день ангела Инны, Семена и Павла, не забудьте поздравить их с именинами. «НБН» рассказывает о значении и характере некоторых из них:

Инна (с латинского «бурный поток») – подвижная, энергичная, активная женщина, которая всегда ищет новые впечатления и приключения. Она умеет нравиться людям и легко находит общий язык с окружающими. Обладательница этого имени редко любит свою работу, при этом достигает карьерных высот.

Яркий и эффектный внешний вид привлекает к Инне внимание противоположного пола, однако она отдаст приоритет мужчинам с хорошим жизненным опытом. Очень любит детей и крайне ответственно относится к их воспитанию.

Семен (с древнееврейского «Он (Бог) услышал») обладает хорошо развитой интуицией, его нельзя обмануть, прекрасно владеет своими эмоциями. Это добрый, терпеливый, рассудительный, дисциплинированный, трудолюбивый и настойчивый в достижении цели мужчина, который философски относится к неудачам.

В отношениях ценит свободу, поэтому обычно довольно поздно создает семью, в которой будет отличным мужем и отцом. С партнершей постороит равноправные отношения.

В этот день, согласно народным верованиям украинцев, запрещено: тяжело работать, выходить из дома после заката, брать и давать взаймы деньги, поднимать с земли находки, оставлять не затушенным огонь, легкомысленно обращаться с острыми предметами, громко петь после захода солнца. Также сегодня нельзя кому-то одалживать свою одежду и личные вещи – иначе «отдадите» свое счастье.

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