Отключения света в Киеве и области на вторник, 21 января, НЭК «Укрэнерго» не прогнозирует, поскольку потребление электроэнергии в стране демонстрирует тенденцию к снижению, пишет издание «НБН».

В компании напомнили, что энергетическая система продолжает восстанавливаться после вражеских ударов ракетами и дронами, энергетики заменяют разрушенное и ремонтируют пострадавшее оборудование, поэтому ситуация с отключениями света может меняться.

Украинцам напомнили о важности экономного потребления электроэнергии, особенно в период с 09:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00. Жителям Киевщины необходимо следить за официальными сообщениями в приложении «Киев Цифровой» либо на сайте ДТЭК:

Для бытовых потребителей в столице – ДТЭК Киевские электросети;

Для бытовых потребителей в области – ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, глава Минэнерго Герман Галущенко ответил, планируется ли в Украине повышение тарифов на свет.