Сегодня в стране возросло потребление электроэнергии, причина – облачная погода в большинстве регионов и снижение эффективности работы домашних солнечных электростанций, о чем проинформировали в НЭК «Укрэнерго».

Несмотря на это, ситуация в энергосистеме остается стабильной, что позволяет избежать отключений света в столице и Киевской области в среду, 22 января, информирует «НБН».

В компании призвали украинцев не использовать сразу несколько энергоемких приборов в максимальный период потребления электроэнергии с 09:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00. Необходимость экономного потребления электричества сохраняется в связи с проведением ремонтных работ на энергообъектах, пострадавших от атак оккупантов.

Учитывая возможные изменения ситуации в энергосистеме, бытовых потребителей на Киевщине призывают следить за сообщениями оператора системы распределения:

Столица – ДТЭК Киевские электросети;

Область – ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, в Госстате показали, как в течение прошлого года выросла стоимость коммунальных услуг.