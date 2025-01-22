В связи с пасмурной погодой в большинстве областей Украины и существенным снижением продуктивности работы домашних солнечных электростанций в стране возросло потребление электроэнергии.

Несмотря на это, НЭК «Укрэнерго» не прогнозирует отключения света в столице и на Киевщине на четверг, 23 января, сообщает «НБН».

Ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако, в случае нарушения режима ее работы вследствие дефицита мощности или нарушения предельных перетоков мощности, или недопустимой перегрузки оборудования, будут введены ограничения.

Энергетики призывают украинцев экономно потреблять свет, особенно с 08:00 до 20:00 и не использовать одновременно несколько мощных бытовых приборов в этот период. На пострадавших от ударов ВС РФ объектах критической инфраструктуры продолжаются ремонтные работы.

Актуальную информацию относительно ситуации в энергосистеме для бытовых потребителей в столице публикуют на сайте ДТЭК Киевские электросети, для потребителей в области – на портале ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, в Минэкономики спрогнозировали, как в этом году вырастут зарплаты в Украине.