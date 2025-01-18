Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-профиль Центра экономической стратегии, от замглавы Министерства экономики Украины Андрея Телюпы прозвучало заявление — на протяжении 2024 года усредненная заработная плата штатных сотрудников в стране подросла на 20,3 процента, и сейчас составляет 20 985 гривен.

Исходя из слов Телюпы, повышение размера реальных заработных плат (с учетом темпа инфляции) составило 13 процентов. При этом, данная динамика опередила прогнозирование правительства, полагающего, что зарплаты увеличатся лишь на 12 процентов, до 20 581 гривны.

Кроме того, в экономическом ведомстве ожидают — в течение 2025 года, средняя зарплата в Украине сможет вырасти до 24 389 гривен, а в реальном исчислении — на 8,1 процента (если «отминусовать» инфляцию в 12 процентов).

Также, Телюпа уверил — Кабмин полагает, что скорость инфляции в 2025 году замедлится с 12 процентов до 9,5 процента (если брать период с декабря 2024 года до декабря 2025 года), а ВВП останется без изменений, — 2,7 процента.

Фото — скріншот з FB-відео.

Ранее наш информационный портал писал о том, что аналитики МВФ обновляли прогноз по темпу инфляции в Украине на 2025 год.