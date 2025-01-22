Американское издание The New York Times пишет, что северокорейское руководство в ближайшее время намерено направить в Курскую область подкрепление для российских захватчиков. Осенью прошлого года РФ получила первую партию – 11 000 бойцов КНДР, информирует «НБН».

СМИ цитирует главкома ВСУ Александра Сырского, который сообщил о росте потерь северокорейских войск в приграничном регионе России. По его словам, половина бойцов, которые отправил Пхеньян, были либо ликвидированы, либо ранены.

Журналисты отмечают, что вступление КНДР, армия которой насчитывает 1,2 миллиона солдат, в российско-украинскую войну стало серьезной эскалацией полномасштабных боевых действий, которые продолжаются третий год. Они напомнили, что до отправки войск в Курскую область власти Северной Кореи передали Москве миллионы артиллерийских боеприпасов.

Ранее западное издание опубликовало материал, в котором рассказало, как бойцы КНДР воюют на фронте в российском приграничном регионе.